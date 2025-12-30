Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо поділився думками щодо потенційного призначення іноземного тренера до київського клубу.

Я не знаю, чи домовлявся президент «Динамо» з іспанцем чи французом. Не знаю. Можливо, не домовились. Втім, я не думаю, що Суркіси платитимуть такі гроші, які той чи інший закордонний тренер захоче. Ті ж за «просто так» не прийдуть, і це зрозуміло. Та й є ще одна обставина: потрібно ж привезти з собою дружину. А тут – війна. Тому я думаю, що ніхто з іноземців у «Динамо» зараз не приїде.

Коли запросять іноземця? Коли настане кінець війни і не будуть більше літати над Україною ракети та дрони, то повинна вестися робота по відновленню. Адже ворог розбив все до нуля. Так от, тоді може бути, що до керма динамівської команди прийде якийсь італієць чи іспанець. Думаю, що гроші для цього, щоб платити іноземному фахівцю, знайдуть.