Ексфутболіст Динамо та збірної України Тарас Михалик в інтерв'ю XSPORT поділився враженнями після першого матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0).

– Тарасе, як оцінюєте готовність Динамо до нового сезону?

– Як на мене, відповідь на це питання може дати вихід до наступного раунду, де суперник буде більш конкурентним.

– Динамо під навантаженнями показало змістовний футбол на Мальті?

– Так часто буває, коли рано починається сезон. Гадаю, Шовковський зважав на цей момент і відпустив хлопців перед грою. Поки дуже важко. Добре, що суперник не топовий трапився Динамо.

– Як не розгубити концентрацію і не повірити завчасно, що справа вже зроблена?

– Я не думаю, що в другому матчі Динамо «валятиме дурня». Потрібно так само не забувати, що зараз є хороша можливість набирати очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА, які в основних раундах не будуть даватись надто легко.

– Кадровий вибір на вчорашню гру став для вас сюрпризом?

– І так, і ні. Динамо теж вивчало суперника і дивились, хто в кращому стані підходив до першої гри з Хамруном. Тренер точно собі не ворог виставляти слабших гравців.

– Вам не здалося, що тиск Хамруна на старті поєдинку був несподіванкою для Динамо?

– Може і так, але з часом все стало на свої місця.

– Хамрун створив для Буяльського комфортні умови, як ми це бачили по матчах УПЛ, погоджуєтесь?

– Віталік непоганий матч відіграв – забив гол, віддавав багато. Ви правильно підмітили, що в таких ситуаціях він дійсно як риба у воді себе почуває. Зараз важко давати якісь оцінки. Команда тільки-но завершила передсезонку. Буде цікаво подивитись Динамо вже з наступним опонентом.

– Як вам пара центрбеків Попов-Михавко?

– Ці хлопці мені сподобались. Тарас, на мій погляд, може вирости в дуже сильного захисника. Дениса добряче побило травмами, але якщо тренер його ставить, значить він краще знає стан своєї команди. На даний момент, ця пара захисників оптимальна. Попов і Михавко готові непогано.

– В матчі-відповіді варто очікувати великої ротації?

– Кожен тренер вирішує для себе сам. Ніхто не здивується, якщо він випустить декілька нових гравців, але навряд чи на полі з'явиться нова 11-ка.

– Не сподівались побачити на Мальті велику кількість вболівальників Динамо?

– Футболістам завжди приємно грати при за підтримки фанів. Гадаю, мальтійці самі здивувались, що Динамо отримало солідну підтримку на трибунах.

– Динамо часто прилітає за відсутність трансферів. З іншого боку, команда за рік могла вирости і стати більш досвідченою. Яка точна зору вам ближча?

– Ні один тренер не відмовиться від якісного футболіста в кожну з ланок. Навряд чи є сенс в такий час купляти футболіста, який не підсилить команду, а закриє комусь місце в склад.

Якби Шовковському поклали на стіл футболістів, що зроблять команду сильнішою і вони готові їхати в Україну, вони б однозначну були в команді. На папері у Динамо досить непоганий склад, але коли починаються ігри в декількох турнірах і можуть вилазити боком моменти з короткою лавою запасних.

– Яка позиція в Динамо, крім захисту, так само потребує підсилення?

– В будь-яку зону зайвим не буде.

– Пафос і Маккабі Т-А можуть завадити Динамо продовжити виступи в Лізі чемпіонів?

– Якщо Динамо хоче грати в основному раунді ЛЧ, такі команди треба проходити. Шапками закидувати Пафос і Маккабі не потрібно, але повинно бути бачення, в якому євротурнірі бачить себе Динамо.

– Що необхідно зробити Динамо, аби уникнути минулорічної ганьби в Європі?

– Торік були матчі, де просто не пощастило, були і провали, а десь і суперник на голову сильніший. Шовковський набрався досвіду за рік, так само і футболісти вже відчули на собі, як грати в оновлених єврокубках. Можливо вдасться заманити якісних гравців перспективою участі в груповому етапі.

– Той факт, що Динамо гратиме матчі єврокубків в Любліні спростить логістичні моменти?

– Все пізнається в порівнянні і футболістам точно не варто нарікати на переїзди, коли хлопцям і дівчатам на фронті на порядок складніше.

– На сам кінець, у кого найбільше шансів з українських команд продовжити боротьбу в єврокубках?

– Загадувати на такій стадії – справа невдячна, але цікаво буде подивитись за нашими командами в єврокубках.

Динамо, Полісся та Олександрія стартують в єврокубках. Ексклюзивне інтерв'ю Ярослава Вишняка для XSPORT.