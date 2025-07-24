Тарас Михалик: «Цікаво подивитись Динамо вже з наступним опонентом»
Легенда Динамо - про старт в кваліфікації Ліги чемпіонів
близько 3 годин тому
Ексфутболіст Динамо та збірної України Тарас Михалик в інтерв'ю XSPORT поділився враженнями після першого матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0).
– Тарасе, як оцінюєте готовність Динамо до нового сезону?
– Як на мене, відповідь на це питання може дати вихід до наступного раунду, де суперник буде більш конкурентним.
– Динамо під навантаженнями показало змістовний футбол на Мальті?
– Так часто буває, коли рано починається сезон. Гадаю, Шовковський зважав на цей момент і відпустив хлопців перед грою. Поки дуже важко. Добре, що суперник не топовий трапився Динамо.
– Як не розгубити концентрацію і не повірити завчасно, що справа вже зроблена?
– Я не думаю, що в другому матчі Динамо «валятиме дурня». Потрібно так само не забувати, що зараз є хороша можливість набирати очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА, які в основних раундах не будуть даватись надто легко.
– Кадровий вибір на вчорашню гру став для вас сюрпризом?
– І так, і ні. Динамо теж вивчало суперника і дивились, хто в кращому стані підходив до першої гри з Хамруном. Тренер точно собі не ворог виставляти слабших гравців.
– Вам не здалося, що тиск Хамруна на старті поєдинку був несподіванкою для Динамо?
– Може і так, але з часом все стало на свої місця.
– Хамрун створив для Буяльського комфортні умови, як ми це бачили по матчах УПЛ, погоджуєтесь?
– Віталік непоганий матч відіграв – забив гол, віддавав багато. Ви правильно підмітили, що в таких ситуаціях він дійсно як риба у воді себе почуває. Зараз важко давати якісь оцінки. Команда тільки-но завершила передсезонку. Буде цікаво подивитись Динамо вже з наступним опонентом.
– Як вам пара центрбеків Попов-Михавко?
– Ці хлопці мені сподобались. Тарас, на мій погляд, може вирости в дуже сильного захисника. Дениса добряче побило травмами, але якщо тренер його ставить, значить він краще знає стан своєї команди. На даний момент, ця пара захисників оптимальна. Попов і Михавко готові непогано.
– В матчі-відповіді варто очікувати великої ротації?
– Кожен тренер вирішує для себе сам. Ніхто не здивується, якщо він випустить декілька нових гравців, але навряд чи на полі з'явиться нова 11-ка.
– Не сподівались побачити на Мальті велику кількість вболівальників Динамо?
– Футболістам завжди приємно грати при за підтримки фанів. Гадаю, мальтійці самі здивувались, що Динамо отримало солідну підтримку на трибунах.
– Динамо часто прилітає за відсутність трансферів. З іншого боку, команда за рік могла вирости і стати більш досвідченою. Яка точна зору вам ближча?
– Ні один тренер не відмовиться від якісного футболіста в кожну з ланок. Навряд чи є сенс в такий час купляти футболіста, який не підсилить команду, а закриє комусь місце в склад.
Якби Шовковському поклали на стіл футболістів, що зроблять команду сильнішою і вони готові їхати в Україну, вони б однозначну були в команді. На папері у Динамо досить непоганий склад, але коли починаються ігри в декількох турнірах і можуть вилазити боком моменти з короткою лавою запасних.
– Яка позиція в Динамо, крім захисту, так само потребує підсилення?
– В будь-яку зону зайвим не буде.
– Пафос і Маккабі Т-А можуть завадити Динамо продовжити виступи в Лізі чемпіонів?
– Якщо Динамо хоче грати в основному раунді ЛЧ, такі команди треба проходити. Шапками закидувати Пафос і Маккабі не потрібно, але повинно бути бачення, в якому євротурнірі бачить себе Динамо.
– Що необхідно зробити Динамо, аби уникнути минулорічної ганьби в Європі?
– Торік були матчі, де просто не пощастило, були і провали, а десь і суперник на голову сильніший. Шовковський набрався досвіду за рік, так само і футболісти вже відчули на собі, як грати в оновлених єврокубках. Можливо вдасться заманити якісних гравців перспективою участі в груповому етапі.
– Той факт, що Динамо гратиме матчі єврокубків в Любліні спростить логістичні моменти?
– Все пізнається в порівнянні і футболістам точно не варто нарікати на переїзди, коли хлопцям і дівчатам на фронті на порядок складніше.
– На сам кінець, у кого найбільше шансів з українських команд продовжити боротьбу в єврокубках?
– Загадувати на такій стадії – справа невдячна, але цікаво буде подивитись за нашими командами в єврокубках.
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