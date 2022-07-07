Джерело: Де Дзербі розірвав контракт з «Шахтарем»
Сага добігає кінця. Додо погодив контракт з «Фіорентиною»
Залишилося досягти домовленості між клубами з ключового питання
Додо / Фото - ФК Шахтар
Трансфер захисника Додо з «Шахтаря» до «Фіорентини» знаходиться на завершальній стадії. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, перехід уже майже завершено. Бразилець погодив умови особистого контракту.
Раніше повідомлялося, що «Фіорентина» готова заплатити за 23 - річного гравця 14 мільйонів євро. «Гірники» при цьому хочуть 16 млн.
Додо провів за «Шахтар» 97 матчів. У них йому вдалося відзначитися 5 голами і 17 результативними передачами.
Коментарі 0