Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Двійник. Художній фільм
11:55
THE FOOTBALL REVIEW

Сага добігає кінця. Додо погодив контракт з «Фіорентиною»

Залишилося досягти домовленості між клубами з ключового питання
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:02
Сага добігає кінця. Додо погодив контракт з «Фіорентиною»
Додо / Фото - ФК Шахтар

Трансфер захисника Додо з «Шахтаря» до «Фіорентини» знаходиться на завершальній стадії. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, перехід уже майже завершено. Бразилець погодив умови особистого контракту.

Раніше повідомлялося, що «Фіорентина» готова заплатити за 23 - річного гравця 14 мільйонів євро. «Гірники» при цьому хочуть 16 млн.

Додо провів за «Шахтар» 97 матчів. У них йому вдалося відзначитися 5 голами і 17 результативними передачами.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Додо Шахтар Донецьк Фіорентина

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Джерело: Де Дзербі розірвав контракт з «Шахтарем»
Джерело: Де Дзербі розірвав контракт з «Шахтарем»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 липня 20:44
Агент захисника «Шахтаря» прибув до Італії для переговорів з «Фіорентиною»
Агент захисника «Шахтаря» прибув до Італії для переговорів з «Фіорентиною»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 липня 15:43
Соломон прибув до Лондона для підписання контракту з новачком АПЛ
Соломон прибув до Лондона для підписання контракту з новачком АПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 липня 12:20
Срна: «У 2014-му росія забрала будинок« Шахтаря », а зараз вигнала нас з України»
Срна: «У 2014-му росія забрала будинок« Шахтаря », а зараз вигнала нас з України»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
05 липня 17:33
1
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Футбол Українські легіонери
05 липня 09:58
1
Готується трансферна бомба УПЛ. Ракицький може повернутися до «Шахтаря»
Готується трансферна бомба УПЛ. Ракицький може повернутися до «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 19:36

Новини: Футбол

«Аталанта» придбала ще одного конкурента для Маліновського
«Аталанта» придбала ще одного конкурента для Маліновського
Серія А
11:22
«Динамо» рознесло швейцарську команду з голом на першій хвилині
«Динамо» рознесло швейцарську команду з голом на першій хвилині
10:59
Під час війни клуб Першої ліги підписав одразу 4 гравця з УПЛ
Під час війни клуб Першої ліги підписав одразу 4 гравця з УПЛ
Перша ліга
10:25
Ді Марія перейшов до топ-клубу Серії А
Ді Марія перейшов до топ-клубу Серії А
Серія А
09:59
Стерлінг підписав тривалий контракт з «Челсі»
Стерлінг підписав тривалий контракт з «Челсі»
Англійська Прем'єр-ліга
09:26
Вітсель змінив німецький топ-клуб на іспанський
Вітсель змінив німецький топ-клуб на іспанський
Прімера
08:58
«Динамо» підшукує новий клуб для свого універсала
«Динамо» підшукує новий клуб для свого універсала
Українська Прем'єр-ліга
08:32
Сага добігає кінця. Додо погодив контракт з «Фіорентиною»
Сага добігає кінця. Додо погодив контракт з «Фіорентиною»
Українська Прем'єр-ліга
08:02
Суперкубок України не буде розіграно вперше за 18 років
Суперкубок України не буде розіграно вперше за 18 років
Суперкубок України
07:39
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини