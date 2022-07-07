Сага добігає кінця. Додо погодив контракт з «Фіорентиною»

Залишилося досягти домовленості між клубами з ключового питання

Додо / Фото - ФК Шахтар

Трансфер захисника Додо з «Шахтаря» до «Фіорентини» знаходиться на завершальній стадії. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, перехід уже майже завершено. Бразилець погодив умови особистого контракту.

Раніше повідомлялося, що «Фіорентина» готова заплатити за 23 - річного гравця 14 мільйонів євро. «Гірники» при цьому хочуть 16 млн.

Додо провів за «Шахтар» 97 матчів. У них йому вдалося відзначитися 5 голами і 17 результативними передачами.