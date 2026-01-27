Сергій Разумовський

Гамбійський Нападник Бабукарр Фаал увійшов до складу делегації Руху, яка 31 січня вирушить до Словенії на заключний етап підготовки до другої частини сезону. Про це повідомляє Sport.ua.

За наявною інформацією, сам Фаал також налаштований продовжити виступи за Рух. Повідомляється, що 22-річний нападник бачить для себе чітку мотивацію на весняний відрізок: він хоче провести сильну другу частину чемпіонату та поборотися за місце серед найкращих бомбардирів УПЛ. Вдалий перформанс у матчах ліги може зіграти для нього одразу в кількох напрямах — допомогти команді в турнірних завданнях, закріпити статус одного з лідерів атаки та водночас підвищити власну трансферну привабливість і ринкову вартість.

У першій частині сезону Фаал уже показав результативність на рівні УПЛ. Минулої осені він провів за Рух 16 матчів у чемпіонаті України та записав до активу сім голів, що зробило його одним із найпомітніших гравців команди в атакувальній ланці.

Водночас контрактна ситуація наразі на боці львівського клубу. Бабукарр Фаал має чинну угоду з Рухом до 30 червня 2027 року, отже клуб зберігає контроль над майбутнім футболіста й може вести переговори з позиції сили. Популярний портал Transfermarkt оцінює вартість гамбійця в 700 тисяч євро, однак у разі яскравої весняної частини сезону цей показник може помітно зрости.

Також зазначається, що інтерес до Фаала вже існує. За інформацією джерела, за ситуацією навколо форварда стежать клуби з України, Бельгії, Німеччини та Чехії. Що жстосується збору в Словенії, команда розпочне серію контрольних матчів уже на початку лютого. Перший спаринг на Балканах футболісти Руха зіграють 3 лютого проти хорватської Младості.

