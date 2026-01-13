Сергій Разумовський

Півзахисник Шахтаря Майкон де Андраде продовжить кар’єру в Бразилії — він перейшов до Атлетіко Мінейру. Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Бразильська сторона раніше також інформувала про досягнення домовленості щодо переходу хавбека. А за даними Transfermarkt, трансфер відбувся у статусі вільного агента, тож перехід не передбачав виплати компенсації за контракт.

Майкон приєднався до Шахтаря влітку 2018 року та за час у складі гірників провів 98 матчів у всіх турнірах, відзначившись 8 голами та 9 результативними передачами. Разом із командою він двічі ставав чемпіоном України – у 2019 та 2020 роках, вигравав Кубок України у 2019-му, а також Суперкубок України у 2021 році.

Останній матч за Шахтар Майкон зіграв 11 грудня 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення армії рф в Україну бразилець протягом чотирьох років виступав на правах оренди за Корінтіанс, а тепер офіційно оформив повноцінний перехід до Атлетіко Мінейро.

Форвард Шахтаря поки не повертається на батьківщину. Нові деталі саги навколо Кауана Еліаса.