Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах зрівнявся зі Стівеном Джеррардом за кількістю результативних передач, виконаних у складі мерсисайдського клубу в англійській Прем’єр-лізі.

Нового досягнення єгипетський футболіст досяг у матчі проти Сандерленда (1:0) — Салах асистував після подачі з кутового, а Вірджил ван Дейк реалізував цей момент, забивши єдиний у грі м’яч. Саме ця гольова передача виявилася для Мохамеда 92-ю у футболці Ліверпуля на полях АПЛ, що дозволило йому повторити показник легендарного капітана червоних Стівена Джеррарда.

У результаті Салах не лише став співрекордсменом Ліверпуля за цим показником, а й піднявся на сьоме місце серед найкращих асистентів в історії Прем’єр-ліги, зрівнявшись із колишньою зіркою Манчестер Сіті Давідом Сілвою. Варто додати, що частину своїх результативних передач у чемпіонаті Англії Мохамед Салах записав на свій рахунок у період виступів за Челсі, що також підтверджує його стабільно високий рівень останнє десятиліття.