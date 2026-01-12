Сергій Разумовський

Рома зацікавилася форвардом Астон Вілли Доніеллом Маленом. Про це в соцмережі X повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, зазначаючи, що римляни вже перейшли від розвідки до конкретики та зробили перший офіційний крок у перемовинах.

За даними джерела, Рома надіслала Астон Віллі стартову пропозицію щодо 26-річного нідерландця: оренда до завершення сезону вартістю 1,5 млн євро з опцією викупу за 23 млн. Такий формат угоди дає італійському клубу можливість оцінити гравця в Серії А, перш ніж приймати рішення про повноцінний трансфер на значну суму.

Також повідомляється, що самому Малену запропонували довгостроковий контракт – до літа 2030 року. Це свідчить, що в Ромі розглядають нідерландця як потенційно важливу фігуру проекту на кілька сезонів, а не як короткострокове підсилення лише під кінець кампанії.

Нагадаємо, Астон Вілла придбала Малена у січні минулого року у Боруссії Дортмунд за 25 млн євро. У поточному сезоні він провів 29 матчів у всіх турнірах, відзначився 7 голами та віддав 2 результативні передачі.

Мален може зіграти на позиції центрального нападника, на якій у Ромі виступає нині травмований Артем Довбик. Також для нідерландця є не чужими обидва фланги атаки.