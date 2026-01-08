Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував у своєму телеграм-каналі стан українського форварда римської Роми Артема Довбика після травми.

«Не люблю аналізувати щось без відео, але по Довбику важливо зауважити, що це ЗНОВУ ліве стегно. На початку листопада в Артема діагностували травму сухожилля прямого мʼязу лівого стегна, цього разу знову повідомляють про те ж стегно.

Зважаючи на те, що Артем зовсім нещодавно повернувся, цю проблему можна трактувати як рецидив. Правда, якщо вірити, інсайдерам, то незначний, адже очікують на його повернення вже через 2 тижні. Складно сказати, чи це знову сухожилля чи мʼяз, адже не бачив відео, не аналізував механізм травми та поведінку гравця.

Тому говорити щось складно, окрім того, що все це виглядає як небажаний рецидив. Якщо це таки підтвердиться, то рецидиви продовжують термін лікування вдвічі, порівнюючи з попереднім відновленням. Тому і дивує інсайдерський прогноз про всього лише 2 тижні».