Сандерленд офіційно оголосив про підписання 22-річного еквадорського вінгера Нільсона Ангуло з бельгійського Андерлехта. Футболіст уклав контракт на 4,5 роки з опцією продовження ще на один сезон.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 17,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні Ангуло взяв участь у 30 матчах у всіх турнірах, забив 7 голів та оформив 8 результативних передач. Ангуло - найкращий бомбардир

Футболіст дебютував за збірну Еквадору в жовтні 2021 року та з того часу провів 12 ігор.

Нагадаємо, два тижні тому до складу Андерлехта перейшов український форвард Данило Сікан.