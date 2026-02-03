Сандерленд придбав у Андерлехта конкурента Сікана
Еквадорський вінгер став новачком англійського клубу
11 хвилин тому
Нільсон Ангуло / фото - Anderlecht
Сандерленд офіційно оголосив про підписання 22-річного еквадорського вінгера Нільсона Ангуло з бельгійського Андерлехта. Футболіст уклав контракт на 4,5 роки з опцією продовження ще на один сезон.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 17,5 мільйонів фунтів стерлінгів.
У поточному сезоні Ангуло взяв участь у 30 матчах у всіх турнірах, забив 7 голів та оформив 8 результативних передач. Ангуло - найкращий бомбардир
Футболіст дебютував за збірну Еквадору в жовтні 2021 року та з того часу провів 12 ігор.
Нагадаємо, два тижні тому до складу Андерлехта перейшов український форвард Данило Сікан.
