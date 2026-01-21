Павло Василенко

Бельгійський Андерлехт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання українського нападника Данило Сікана.

24-річний форвард залишив Трабзонспор на правах повноцінного трансферу і підписав контракт з клубом із Брюсселя до 30 червня 2030 року.

Сікан у поточному сезоні провів 16 матчів у всіх турнірах за Трабзонспор, забивши чотири голи і віддавши одну результативну передачу.

Раніше форвард також виступав за Шахтар, Карпати, Маріуполь та німецьку Ганзу. У складі збірної України нападник забив один гол у семи поєдинках.

Андерлехт займає четверте місце турнірної таблиці чемпіонату Бельгії, відстаючи від лідируючого Уніона на 10 очок.