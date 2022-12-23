UEFA – мафія. В організації не хочуть втрачати росію як члена і готуються до повернення команд країни-агресора
А як же санкції? UEFA хоче провести в росії міжнародний турнір
Країна-агресор досі відсторонена, чи грошей вже не вистачає?
23 грудня 12:00
UEFA і РФС (російський футбольний союз) домовилися про проведення міжнародного турніру для юнацьких збірних в Волгограді, повідомляють російські ЗМІ.
Змагання нібито планують організувати в травні 2023 року.
Нагадаємо, всі російські клуби були виключені зі змагань UEFA після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого.
Раніше була інформація, що UEFA не хоче втрачати росію як члена організації.
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