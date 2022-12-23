А як же санкції? UEFA хоче провести в росії міжнародний турнір

Країна-агресор досі відсторонена, чи грошей вже не вистачає?

UEFA і РФС (російський футбольний союз) домовилися про проведення міжнародного турніру для юнацьких збірних в Волгограді, повідомляють російські ЗМІ.

Змагання нібито планують організувати в травні 2023 року.

Нагадаємо, всі російські клуби були виключені зі змагань UEFA після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого.

Раніше була інформація, що UEFA не хоче втрачати росію як члена організації.