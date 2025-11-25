Сапутін прокоментував чутки про інтерес з боку Динамо
Воротар Зорі дав чітку відповідь
близько 5 годин тому
Олександр Сапутін / фото - Зоря
Голкіпер луганської Зорі Олександр Сапутін відповів на повідомлення про можливий інтерес до нього з боку київського Динамо.
Я нічого не знаю про інтерес з боку Динамо, — передає слова Сапутіна телеграм-канал Футбольний сектор.
Раніше з’являлася інформація, що 22-річний воротар перебуває у сфері уваги столичного клубу. Проте наразі сам гравець не підтвердив зацікавленість Динамо.
У поточному сезоні Сапутін провів 10 матчів за Зорю, пропустивши 8 голів і чотири рази зберігши свої ворота недоторканими.
У понеділок, 24 листопада, Зоря зіграла внічию з Олександрією (2:2) у заключному матчі 13 туру УПЛ.