У рамках 13-го туру чемпіонату України Зоря приймала Олександрію. Перший тайм завершився без голів, і команди пішли на перерву з рахунком 0:0.

У другій половині зустрічі Зоря вийшла вперед: після розіграшу кутового Джордан скинув м'яч Янічу, який зблизька відправив його у ворота Олександрії.

Однак перевага господарів тривала недовго. Підопічні Нестеренка швидко зрівняли рахунок. Після подачі з флангу Кастільйо залишився зовсім один і головою пробив у сітку.

Зоря знову вийшла вперед завдяки майстерній дії Мічина, який обіграв захисників і пробив по воротах, але цей удар підправив Жуніньо. Але незабаром Олександрія знову відігралася - цього разу відзначився Хуссейн.

Більше команди голів не забили, і матч завершився нічиєю 2:2.

Українська Прем’єр-ліга, 13-й тур

Зоря – Олександрія – 2:2

Голи: Яніч, 62, Жуніньйо, 78 – Кастільйо, 71, Хуссейн, 81