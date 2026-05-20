Англійська футбольна ліга виключила Саутгемптон з плей-офф Чемпіоншипу після того, як клуб визнав численні порушення правил, пов'язані з несанкціонованою зйомкою тренувань інших клубів, повідомляє EFL.

Також з клубу були зняті 4 очки, з якими Сотон розпочне наступний сезон.

«Святим» було висунуто перші звинувачення у п'ятницю, 8 травня, а подальші звинувачення були висунуті в неділю, 17 травня, щодо додаткових порушень протягом сезону 2025/26. Ці додаткові звинувачення виникли з питань, виявлених після порушення початкового провадження щодо Мідлсбро.

Саутгемптон визнав порушення Регламенту, який вимагає від клубів діяти з максимальною сумлінністю та забороняє спостереження за тренуванням іншого клубу протягом 72 годин до запланованого матчу. Визнані порушення стосуються матчів проти Оксфорда у грудні 2025 року, Іпсвіча у квітні 2026 року та Мідлсбро у травні 2026 року.

У фіналі плей-офф за право зіграти наступного сезону в АПЛ Саутгемптон замінить Мідлсбро, який поступився у півфіналі (0:0, 0:1). Матч проти Халла відбудеться 23 травня на «Вемблі».

Саутгемптон має право подати апеляцію на рішення Комісії відповідно до правил EFL, і сторони працюють над тим, щоб спробувати вирішити будь-яку апеляцію в середу, 20 травня. Залежно від результату, це може призвести до подальших змін у суботньому матчі.