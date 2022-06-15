Селезньов: «Не мені судити про склад збірної, але Буяльський заслуговував на виклик»

Форвард вважає, що півзахисник «Динамо» допоміг би команді в матчі з Уельсом

Український нападник Євген Селезньов вважає, що півзахисник «Динамо» Віталій Бульський заслуговував виклику в збірну України на червневі матчі відбору на ЧС-2022 і Ліги націй.

«У збірній України не можна виділити одного лідера. Є команда і колектив. Ярмоленко можна назвати лідером. Він доводить це в роздягальні і на поле. Є Малиновський, Зінченко, Яремчук, Забарний. Думаю, атмосфера в команді на вищому рівні. Не мені судити про склад, але я вважаю, що Буяльський заслуговував місце в збірній. Він би допоміг команді в цих поєдинках, в тому числі, і з Уельсом ».

Нагадаємо, збірна України не вийшла на ЧС-2022, а в Лізі націй здобула дві перемоги і одну нічию в трьох матчах.