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Севідов: «Збірна України повернеться в дивізіон А в Лізі націй»
Тренер впевнений у «синьо-жовтих»
20:53
Український тренер Олександр Севідов вірить, що збірна України повернеться в дивізіон А за підсумками Ліги націй 2022/23.
«Упевнений, що наша збірна найсильніша в цій групі, і звичайно ж стоїть завдання повернутися в групу А. Упевнений, що так і буде »
У перших трьох матчах Ліги націй збірна України перемогла і зіграла внічию з Ірландією (1: 0, 1: 1), а також розгромила Вірменію (3: 0). Ми поки лідирує в квартеті, маючи 7 очок.
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