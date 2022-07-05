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Селезньов: «Ракицький показав, хто справжній українець»

Досвідчений форвард – про екс-партнера по клубу і збірній
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:24
Селезньов: «Ракицький показав, хто справжній українець»
Селезньов і Ракицький / Фото - УАФ

Нападник «Минаю» Євген Селезньов поділився в ефірі програми «Денисов Time» думкою про екс-партнера по «Шахтарю» та збірній України Ярослава Ракицького.

Чи розглядає можливість повернення до УПЛ, це в Рака запитайте, а не в мене. Нічого не говоритиму, чому я маю права за нього щось говорити.

Він добре почувається, обмірковує всі можливі варіанти, що робити далі. Є такий вислів: «Дуже добре, але грати не можу».

Чи планує завершувати кар’єру ? Куди закінчувати? Він ще на ходу.

Щодо сприйняття вболівальниками, я знаю всю його історію. Йому треба віддати респект. Він показав, хто є справжнім українцем. Я вважаю, що його мають прийняти вболівальники.

Раніше повідомлялося, що Ракицький близький до повернення в «Шахтар».

Сергій Стаднюк
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Євген Селезньов Ярослав Ракицький Мінай

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