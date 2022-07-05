Селезньов: «Ракицький показав, хто справжній українець»

Селезньов і Ракицький / Фото - УАФ

Нападник «Минаю» Євген Селезньов поділився в ефірі програми «Денисов Time» думкою про екс-партнера по «Шахтарю» та збірній України Ярослава Ракицького.

Він добре почувається, обмірковує всі можливі варіанти, що робити далі. Є такий вислів: «Дуже добре, але грати не можу».

Чи планує завершувати кар’єру ? Куди закінчувати? Він ще на ходу.

Щодо сприйняття вболівальниками, я знаю всю його історію. Йому треба віддати респект. Він показав, хто є справжнім українцем. Я вважаю, що його мають прийняти вболівальники.