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Селезньов: «Рекорд мені він до сраки – в Україні йде війна, не час думати про це»

Але нападник каже, що хоче продовжити кар’єру
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:01
Селезньов: «Рекорд мені він до сраки – в Україні йде війна, не час думати про це»

Нападник «Минаю» Євген Селезньов зізнався Футбол NEWS, що хоче продовжити кар’єру, хоч і перебуває не в найкращій формі:

«Цього року мені буде 37, але я ще хочу пограти та передати молоді свій досвід. За рекорд я більше говорити не хочу, мені він до сраки. В Україні йде війна, і не час думати про це. Нині є важливіші питання.

Сподіваюся, що тренер розраховує на мене. Я спілкувався із Володимиром Шараном. Між нами добре спілкування, і я всім задоволений. Так, зараз я не в дуже хорошій формі. Коли розпочалася війна, то думки були далеко не про футбол. Був шок.

Я ще не награвся у футбол. Це головне. Я хочу продовжувати. Справа не у віці, а у відчуттях. Якщо тримати себе у формі, можна грати. Якщо я відчую, що більше не можу, то сам у цьому чесно зізнаюся».

Раніше Селезньов зізнався, що йому соромно через період гри в росії.

Сергій Лук'яненко
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