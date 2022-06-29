Селезньов: «Скинув за тиждень 4 кг, але треба ще максимум 3»
Селезньов розкрив, що завадило йому вступити до тероборони
Форвард хотів захищати Україну зі зброєю в руках
29 червня 23:51
Євген Селезньов / Фото: ФК Минай
Нападаючий «Минаю» Євген Селезньов повідомив в ефірі програми «Денісов Time», що планував вступити до територіальної оборони.
Я хотів піти, але зупинив син. Я не хочу про це говорити, це буде виглядати як піар, а мені цього не потрібно.
Син підійшов до мене та сказав: «Я тебе нікуди не відпущу, якщо будеш йти, то підемо удвох».
А куди я з ним піду? Не думаю, що потрібно про це говорити, це більше як піар, а я цього не люблю.
Селезньов також пояснив, чому зараз важливо спілкуватися українською мовою.
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