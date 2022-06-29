Селезньов розкрив, що завадило йому вступити до тероборони

Євген Селезньов / Фото: ФК Минай

Нападаючий «Минаю» Євген Селезньов повідомив в ефірі програми «Денісов Time», що планував вступити до територіальної оборони.

Син підійшов до мене та сказав: «Я тебе нікуди не відпущу, якщо будеш йти, то підемо удвох».

А куди я з ним піду? Не думаю, що потрібно про це говорити, це більше як піар, а я цього не люблю.