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Селезньов розкрив, що завадило йому вступити до тероборони

Форвард хотів захищати Україну зі зброєю в руках
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 червня 23:51
Селезньов розкрив, що завадило йому вступити до тероборони
Євген Селезньов / Фото: ФК Минай

Нападаючий «Минаю» Євген Селезньов повідомив в ефірі програми «Денісов Time», що планував вступити до територіальної оборони.

Я хотів піти, але зупинив син. Я не хочу про це говорити, це буде виглядати як піар, а мені цього не потрібно.

Син підійшов до мене та сказав: «Я тебе нікуди не відпущу, якщо будеш йти, то підемо удвох».

А куди я з ним піду? Не думаю, що потрібно про це говорити, це більше як піар, а я цього не люблю.

Селезньов також пояснив, чому зараз важливо спілкуватися українською мовою.

Сергій Стаднюк
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Євген Селезньов Мінай війна

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