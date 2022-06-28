Селезньов розповів, чому йому подобається в Закарпатті
Селезньов: «Скинув за тиждень 4 кг, але треба ще максимум 3»
Форвард «Миная» готується до сезону
Форвард «Миная» Євген Селезньов розповів про особисту підготовку до наступного сезону УПЛ.
«Я вже тиждень працюю. Скинув 4 кілограма. Але це для мене не питання. Зараз у мене пішло вже по 3 тренування. Ви знаєте мій характер. Якщо є стимул, що буде чемпіонат, це для мене не питання.
Я буду тренуватися і робити все, що можу. Треба скинути ще 2,5 – 3 кг максимум. Зараз я намагаюся перетворити жир в м'язи ».
Раніше Селезньов розповів, чому зараз важливо спілкуватися українською мовою.
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