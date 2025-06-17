Колишній футболіст національної збірної України Євген Селезньов вперше прокоментував скандал, пов’язаний із російською мовою, в який його намагалися втягнути сторонні особи. Інцидент стався 15 червня під час медіафутбольного турніру: гравець Odesa Football Media Team, 16-річний блогер Renepro (Ренат Попружний), зажадав від Селезньова перед виходом на поле говорити російською.

Я Євген Селезньов. Хочу дати пояснення з приводу мовного скандалу, у котрий мене втягнули невідомі мені люди. Я народився, виріс, отримав освіту та побудував кар'єру в українському Донбасі.

Все своє життя я поклав на те, щоб популяризувати український футбол в Україні, Європі та у всьому світі. На сьогоднішній день я вчу українську мову та намагаюсь вільно нею розмовляти. За час війни я приклав всі зусилля для того, щоб Україна була сильною, вільною та незалежною.

Я не хочу бути учасником мовних скандалів та не дозволю використовувати своє прізвище у ситуаціях, котрі будуть суперечними для України. Все, що є у моїх силах, я роблю для перемоги України і вірю в те, що Донбас буде українським. Я зможу приїхати в свою Микіївку хоча б для того, щоб прийти на могилу свого батька, кавалера трьох шахтарських орденів слави.

Всі мої історії в інстаграмі та засобах масової інформації говорять про те, що я громадянин України, підтримую своїх героїв, бійців та людей. І щоб не казали люди, які не знають моє життя, мою історію і мою родину, я офіційно заявляю, я громадянин України. Слава Україні.