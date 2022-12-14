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Семенов: «Бачу «Кривбасс» в єврокубках»
Команда йде 6-ю в таблиці УПЛ
14 грудня 19:28
Захисник «Кривбаса» Дмитро Семенов зізнався прес-службі клубу, що мріє зіграти з клубом в Єврокубках.
Чи бачиш «Кривбас» в єврокубках і як скоро?
«Звичайно, бачу. Але всьому свій час. Сподіваюся, що це станеться якомога швидше».
«Кривбас» йде 6-м після першої половини сезону.
Почала команда в УПЛ з декількох поразок поспіль і внизу таблиці.
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