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Семенов: «Бачу «Кривбасс» в єврокубках»

Команда йде 6-ю в таблиці УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 грудня 19:28
Семенов: «Бачу «Кривбасс» в єврокубках»

Захисник «Кривбаса» Дмитро Семенов зізнався прес-службі клубу, що мріє зіграти з клубом в Єврокубках.

Чи бачиш «Кривбас» в єврокубках і як скоро?

«Звичайно, бачу. Але всьому свій час. Сподіваюся, що це станеться якомога швидше».

«Кривбас» йде 6-м після першої половини сезону.

Почала команда в УПЛ з декількох поразок поспіль і внизу таблиці.

Андрій Усмонов
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Кривбас

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