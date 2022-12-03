Вернидуб: «Головне, що чемпіонат проходить, сподіваюся, ЗСУ виженуть чудовиськ ще далі»
Вернидуб назвав причину стартового провалу «Кривбасу» під його керівництвом
Спеціаліст розповів про проблеми в клубі на перших етапах його роботи
Юрій Вернидуб / Фото - ФК Кривбас
Головний тренер «Кривбасу» Юрій Вернидуб пояснив невдалий старт сезону для команди. Слова фахівця передає прес-служба клубу.
Скажу так: коли прийшов у команду, команди як такої не було. Так, був «Кривбас», але багато футболістів відмовились повертатися з-за кордону. Була молодь, але я бачив, що з цією молоддю буде важко добиватись високих результатів. Тому прийшлось попрацювати на трансферному ринку, особливо влітку. Запрошували футболістів, але коли вони питали, де ми будемо грати та базуватись, ми відповідали, що у Кривому Розі.
Після цього вони відмовляли нам, хоча у нас всі умови: хороша нова база, якісні тренувальні поля. Думаю, якби ми грали на Заході України, тоді вони погодились. Тоді лінія фронту проходила близько від Кривого Рогу. Але ми запросили інших гравців. Тих, хто дійсно бажав та не побоявся. Треба було зліпити з цієї команди ту, яка буде давати результат. Потихеньку вийшли на потрібний рівень, почали перемагати. Це головне.
Раніше «Кривбас» закінчив рік перемогою над «Чорноморцем» (1:0).
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