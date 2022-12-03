Вернидуб назвав причину стартового провалу «Кривбасу» під його керівництвом

Юрій Вернидуб / Фото - ФК Кривбас

Головний тренер «Кривбасу» Юрій Вернидуб пояснив невдалий старт сезону для команди. Слова фахівця передає прес-служба клубу.

Після цього вони відмовляли нам, хоча у нас всі умови: хороша нова база, якісні тренувальні поля. Думаю, якби ми грали на Заході України, тоді вони погодились. Тоді лінія фронту проходила близько від Кривого Рогу. Але ми запросили інших гравців. Тих, хто дійсно бажав та не побоявся. Треба було зліпити з цієї команди ту, яка буде давати результат. Потихеньку вийшли на потрібний рівень, почали перемагати. Це головне.