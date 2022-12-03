Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
21:50
Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Вернидуб назвав причину стартового провалу «Кривбасу» під його керівництвом

Спеціаліст розповів про проблеми в клубі на перших етапах його роботи
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:57
Вернидуб назвав причину стартового провалу «Кривбасу» під його керівництвом
Юрій Вернидуб / Фото - ФК Кривбас

Головний тренер «Кривбасу» Юрій Вернидуб пояснив невдалий старт сезону для команди. Слова фахівця передає прес-служба клубу.

Скажу так: коли прийшов у команду, команди як такої не було. Так, був «Кривбас», але багато футболістів відмовились повертатися з-за кордону. Була молодь, але я бачив, що з цією молоддю буде важко добиватись високих результатів. Тому прийшлось попрацювати на трансферному ринку, особливо влітку. Запрошували футболістів, але коли вони питали, де ми будемо грати та базуватись, ми відповідали, що у Кривому Розі.

Після цього вони відмовляли нам, хоча у нас всі умови: хороша нова база, якісні тренувальні поля. Думаю, якби ми грали на Заході України, тоді вони погодились. Тоді лінія фронту проходила близько від Кривого Рогу. Але ми запросили інших гравців. Тих, хто дійсно бажав та не побоявся. Треба було зліпити з цієї команди ту, яка буде давати результат. Потихеньку вийшли на потрібний рівень, почали перемагати. Це головне.

Раніше «Кривбас» закінчив рік перемогою над «Чорноморцем» (1:0).

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кривбас Юрій Вернидуб

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Вернидуб назвав свого фаворита чемпіонату світу-2022
Вернидуб назвав свого фаворита чемпіонату світу-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
22:36
Григорчук: «Не міг уявити, що «Чорноморець» боротиметься за виживання у найстрашнішому сні»
Григорчук: «Не міг уявити, що «Чорноморець» боротиметься за виживання у найстрашнішому сні»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 грудня 21:01
Вернидуб: «Головне, що чемпіонат проходить, сподіваюся, ЗСУ виженуть чудовиськ ще далі»
Вернидуб: «Головне, що чемпіонат проходить, сподіваюся, ЗСУ виженуть чудовиськ ще далі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 грудня 20:55
Вернидуб обіграв Григорчука. «Кривбас» здобув чергову перемогу
Вернидуб обіграв Григорчука. «Кривбас» здобув чергову перемогу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 грудня 15:44
Віце-президент «Кривбасу» запропонував провести Суперкубок України в Донецьку або Сімферополі
Віце-президент «Кривбасу» запропонував провести Суперкубок України в Донецьку або Сімферополі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 листопада 17:23
Вернидуб зізнався, що хотів би бачити зірку «Інтера» у складі «Кривбасу»
Вернидуб зізнався, що хотів би бачити зірку «Інтера» у складі «Кривбасу»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 листопада 08:57

Новини: Футбол

Гол Мессі в 1000-му матчі приніс Аргентині перемогу над Австралією та місце в 1/4-й фіналу
Гол Мессі в 1000-му матчі приніс Аргентині перемогу над Австралією та місце в 1/4-й фіналу
Чемпіонат світу з футболу
22:58
Вернидуб назвав свого фаворита чемпіонату світу-2022
Вернидуб назвав свого фаворита чемпіонату світу-2022
Чемпіонат світу з футболу
22:36
Ван Гал: «Дам гравцям вихідний, аби не мусолити їм очі»
Ван Гал: «Дам гравцям вихідний, аби не мусолити їм очі»
Чемпіонат світу з футболу
22:21
Вернидуб назвав причину стартового провалу «Кривбасу» під його керівництвом
Вернидуб назвав причину стартового провалу «Кривбасу» під його керівництвом
Українська Прем'єр-ліга
21:57
Легенда! Мессі провів 1000-й матч в кар'єрі
Легенда! Мессі провів 1000-й матч в кар'єрі
Чемпіонат світу з футболу
21:30
Дешам: «Польща любить терпіти, не варто зосереджуватися на одному Левандовськи»
Дешам: «Польща любить терпіти, не варто зосереджуватися на одному Левандовськи»
Чемпіонат світу з футболу
21:20
ЧС-2022. Аргентина обіграла Австралію. Як це було
ЧС-2022. Аргентина обіграла Австралію. Як це було
Чемпіонат світу з футболу
21:10
Головний союзник України вилетів на першій же стадії плей-офф. Огляд матчу Нідерланди – США
Головний союзник України вилетів на першій же стадії плей-офф. Огляд матчу Нідерланди – США
Чемпіонат світу з футболу
20:52
Турецький клуб не веде переговорів з «Динамо» щодо Бєсєдіна
Турецький клуб не веде переговорів з «Динамо» щодо Бєсєдіна
Українська Прем'єр-ліга
20:41
Всі новини

Популярні новини

Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Футбол Збірна України
29 листопада 02:21
23
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
27 листопада 15:27
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:28
4
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Бокс Професійний бокс
28 листопада 23:39
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:07
1
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Бокс Професійний бокс
26 листопада 15:33
Всі новини