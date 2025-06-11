10 червня на стадіоні Сіті Граунд у Ноттінгемі збірна Англії зазнала несподіваної поразки від Сенегалу у товариському поєдинку. Господарі вийшли вперед уже на 7-й хвилині завдяки голу Гаррі Кейна, проте гості відповіли трьома результативними ударами – відзначилися Ісмаїла Сарр, Хабіб Діарра та Чейх Сабалі.

На 84-й хвилині Джуд Беллінгем міг повернути Англію в гру, але після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт через фол.

Матч обслуговувала французька рефері Стефані Фраппар.

Нагадаємо, Англія зберігає перше місце у кваліфікаційній групі K до ЧС-2026 (9 очок). Сенегал наразі йде другим у своїй групі B африканської зони (12 очок).

Також сьогодні відбулися матчі відбору до ЧС-2026.

Контрольний матч

Англія – Сенегал 1:3 (Кейн 7, Сарр 40, Діарра 62, Сабалі 90+3)