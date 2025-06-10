ВІДБІР до ЧС-2026. Впевнені перемоги Нідерландів, Австрії та Сербії, нічия в матчі Латвії з Албанією
Фаворити турніру не залишили шансів аутсайдерам
близько 2 годин тому
У вівторок, 10 червня, відбулися чергові поєдинки європейського відбору до чемпіонату світу-2026. Збірні Нідерландів, Австрії та Сербії здобули переконливі перемоги, тоді як Латвія та Албанія розійшлися миром. Румунія обіграла Кіпр.
Румунія – Кіпр 2:0
Голи: Тенасе 43, Деніс Ман 45
Латвія – Албанія 1:1
Голи: Черномордійс 45 – Черномордійс 29 (аг.)
Сан-Марино – Австрія 0:4
Голи: Арнаутович 3, 15, Грегорич 11, Баумгартнер 27
Сербія – Андорра 3:0
Голи: Мітрович 12, 24, 53
Нідерланди – Мальта 8:0
Голи: Депай 9, 16, Ван Дейк 20, Сімонс 61, Мален 74, 80, Ланг 78, ван де Вен 90
Фінляндія – Польща 2:1
Голи: Пох'янпало 31', Каллман 64 – Ківьор 69
Матч між Фінляндією та Польщею переривався приблизно за 15 хвилин до завершення основного часу, оскільки одному з уболівальників на трибунах стало зле.
Поділитись