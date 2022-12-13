Сенсації не вийшло. Аргентина розгромила Хорватію і стала першим фіналістом ЧС-2022

Мессі зробив гру та має шанс таки стати чемпіоном світу

Збірна Аргентини стала першим фіналістом ЧС-2022. У півфіналі аргентинці обіграли Хорватію.

Зустріч почалася обережно у виконанні обох команд. Хорватія навіть трохи більше атакувала, але аргентинці, мабуть, тільки цього і чекали. Спокійна гра раптово вибухнула! Альварес отримав розрізаючу передачу в центральній зоні і пішов на фол з Ліваковічем, заробивши пенальті. Мессі його реалізував.

А до кінця тайму Аргентина забила другий м'яч. Знову Альварес несподівано пішов сам, незграбним «дворовим» прийомом пройшов трьох гравців і воротаря, і проштовхнув м'яч у ворота.

Хорватія в другому таймі змінила гру і схему. Втім, це не допомогло. Аргентина цей результат вже не віддала і спокійно грала за рахунком, та навіть забила ще. Та ще й як! Мессі просто «знищив» Гвардіола і видав пас на Альвареса, який закотив м'яч у ворота.

Аргентина спокійно дограла матч і вийшла в свій шостий фінал в історії. Тепер вона чекає переможця пари Франція – Марокко. Хорватія зіграє в матчі за третє місце.

ЧС-2022. 1/2 фіналу:

Аргентина – Хорватія 3:0 (2:0)

Голи: Мессі, 34 (пен.), Альварес, 39, 69

Аргентина: Мартінес, Моліна (Фойт, 87), Отаменді, Ромеро, Тальяфіко, Де Пауль (Паласіос, 74), Мак Аллістер (Корреа, 87), Паредес (Мартінес, 62), Фернандес, Мессі, Альварес (Дібала, 75).

Хорватія: Ліваковіч, Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса (Оршич, 46), Модрич (Майер, 82), Ковачіч, Брозовіч (Петковіч, 50), Перішич, Пашаліч (Влашич, 46), Крамаріч (Лівая, 72).