Сергій Разумовський

Французький півзахисник Н’Голо Канте найближчим часом стане гравцем Фенербахче. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо, який уточнює, що 34-річний футболіст уже зробив ключові кроки для зміни клубу та фактично закрив питання зі своїм попереднім місцем роботи.

За інформацією джерела, Канте розірвав контракт з Аль-Іттіхадом, після чого підписав довгострокову угоду з Фенербахче. Новий контракт розрахований до 2028 року, тобто турецький клуб робить ставку на досвід та авторитет француза не лише як на короткострокове підсилення, а як на важливу фігуру в команді на кілька сезонів вперед.

Окремо наголошується, що під час оформлення переходу виникали проблеми з документами, через які угода певний час залишалася під питанням. Утім, клуби змогли владнати формальності: після уточнень та узгоджень було отримано дозвіл від ФІФА, що допомогло завершити процес реєстрації трансферу. Романо також підкреслює, що Фенербахче був єдиним варіантом, який реально цікавив Канте — футболіст хотів перейти саме туди, не розглядаючи альтернативні пропозиції.

Варто зазначити, що раніше в медіа з’являлися повідомлення про можливий зрив переходу. На цьому тлі звучала версія, що Фенербахче може почекати до літа й спробувати підписати хавбека вже як вільного агента, не витрачаючи час і ресурси на складні погодження посеред сезону. Однак, судячи з нинішніх даних, сторони змогли домовитися зараз, не відкладаючи перехід.

Канте приєднався до Аль-Іттіхада в липні 2023 року — тоді він перейшов до Саудівської Аравії у статусі вільного агента після відходу з Челсі. У поточному сезоні Н’Голо провів 22 матчі на клубному рівні та відзначився одним забитим м’ячем.