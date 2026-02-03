34-річний французький півзахисник Нголо Канте мав перейти у Фенербахче та підписати контракт до 2028 року, а сума трансферу оцінювалася у 4 мільйони євро. Однак угода зірвалася через те, що саудівський Аль-Іттіхад не встиг оформити необхідні документи у встановлений термін.

У Фенербахче заявили, що зі свого боку виконали всі вимоги вчасно та коректно завантажили документи для реєстрації трансферу. При цьому завершити процедуру не вдалося через помилки з боку Аль-Іттіхаду.

В офіційній заяві турецький клуб зазначив, що медичне обстеження футболіста було успішно проведено, проте саудівська сторона так і не завершила процесу реєстрації без жодних пояснень. У Фенербахче наголосили, що розуміють розчарування вболівальників, викликане цією ситуацією, і запевнили, що продовжать будувати команду з колишньою рішучістю та дисципліною відповідно до своїх спортивних завдань. У поточному сезоні Нголо Канте провів за Аль-Іттіхад 26 матчів у всіх турнірах, забивши два м'ячі та віддавши одну результативну передачу.

На даний момент Фенербахче посідає друге місце у турнірній таблиці турецької Суперліги. Наступний поєдинок команда Доменіко Тедеско проведе 5 лютого проти Ерзурумспора у рамках Кубка Туреччини.