Сенсаційний трансфер Канте? Француз може зіграти на Клубному чемпіонаті світу

Павло Василенко

Н'Голо Канте може змінити кольори клубу. Подробиці повідомив журналіст Девід Орнштейн з The Athletic.

Француз виступає за Аль-Іттіхад з липня 2023 року. Саудівці підписали гравця на правах вільного агента, контракт якого з Челсі на той момент закінчився.

Досвідчений півзахисник став опорою нової команди, зігравши цього сезону 35 матчів, забивши чотири м'ячі і віддавши чотири результативні передачі, а також допоміг Аль-Іттіхаду здобути чемпіонський титул у Саудівській Аравії.

Тепер Канте може змінити клуб, але залишитися у Саудівській Аравії. Девід Орнштейн повідомив, що Аль-Хіляль розпочав переговори щодо підписання 34-річного гравця.

Представники обох команд ведуть переговори про короткострокову оренду ветерана, при цьому Аль-Хіляль розраховує укласти угоду до початку Клубного чемпіонату світу.

18 червня команда Сімоне Індзагі зіграє з Реалом у першому турі Ліги чемпіонів. На груповому етапі вона також має зустрітися з Пачукою і Зальцбургом.