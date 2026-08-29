Серія А: колишній клуб Прийми сенсаційно розгромив Фіорентину, Ювентус поки не втрачає очок
Туринцям вдалося дотиснути Парму
У другому турі італійської Серії А Ювентус на виїзді впевнено переміг Парму – 2:0. Туринці провели результативний другий тайм і здобули другу перемогу поспіль на старті чемпіонату.
Після безгольової першої половини зустрічі Ювентус додав в активності та зумів відкрити рахунок. Ніколас Гонсалес скористався нагодою біля воріт суперника й вивів гостей уперед.
Парма намагалася відігратися, однак туринська команда надійно діяла в обороні та не дозволила господарям створити достатньо небезпечних моментів. Наприкінці матчу Копмейнерс забив другий гол Ювентуса й остаточно закріпив перевагу своєї команди.
В іншому поєдинку туру Фрозіноне сенсаційно розгромив Фіорентину на її полі – 3:0. Гості продемонстрували ефективну гру в атаці та ще до перерви двічі вразили ворота суперника.
Раймондо відкрив рахунок, а згодом Бракалья подвоїв перевагу Фрозіноне. Після перерви Раймондо оформив дубль і поставив крапку в розгромній перемозі своєї команди.
Ювентус, як і Мілан, набрав шість очок після двох турів. Обидва клуби поки не втрачали балів у новому сезоні.
Серія А, другий тур
Фіорентина – Фрозіноне 0:3
Голи: Раймондо, 26, 68, Бракалья, 38
Відео: MEGOGO
Ювентус – Парма 2:0
Голи: Ніколас Гонсалес, 63, Копмейнерс, 88