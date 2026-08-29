Сергій Разумовський

У другому турі італійської Серії А Ювентус на виїзді впевнено переміг Парму – 2:0. Туринці провели результативний другий тайм і здобули другу перемогу поспіль на старті чемпіонату.

Після безгольової першої половини зустрічі Ювентус додав в активності та зумів відкрити рахунок. Ніколас Гонсалес скористався нагодою біля воріт суперника й вивів гостей уперед.

Парма намагалася відігратися, однак туринська команда надійно діяла в обороні та не дозволила господарям створити достатньо небезпечних моментів. Наприкінці матчу Копмейнерс забив другий гол Ювентуса й остаточно закріпив перевагу своєї команди.

В іншому поєдинку туру Фрозіноне сенсаційно розгромив Фіорентину на її полі – 3:0. Гості продемонстрували ефективну гру в атаці та ще до перерви двічі вразили ворота суперника.

Раймондо відкрив рахунок, а згодом Бракалья подвоїв перевагу Фрозіноне. Після перерви Раймондо оформив дубль і поставив крапку в розгромній перемозі своєї команди.

Ювентус, як і Мілан, набрав шість очок після двох турів. Обидва клуби поки не втрачали балів у новому сезоні.

Серія А, другий тур

Фіорентина – Фрозіноне 0:3

Голи: Раймондо, 26, 68, Бракалья, 38

Відео: MEGOGO

Ювентус – Парма 2:0

Голи: Ніколас Гонсалес, 63, Копмейнерс, 88