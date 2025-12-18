Сергій Разумовський

Матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії між Гвадалахарою та Барселоною привернув увагу кумедною деталлю, яку швидко підхопили вболівальники. Каталонці здобули перемогу з рахунком 2:0, однак після матчу в соцмережах активніше обговорювали не голи, а один із моментів, пов’язаний із зовнішністю футболіста господарів.

Під час трансляції іспанські фанати звернули увагу, що один із гравців Гвадалахари дуже нагадує захисника Серхіо Рамоса – багаторічного лідера Реала та одного з найвідоміших антагоністів Барселони у класичному протистоянні між клубами. Подібність здалася настільки виразною, що користувачі почали масово поширювати кадри й фото, порівнюючи футболіста з легендарним захисником.

З’ясувалося, що мова йде про 35-річного півзахисника Борху Діаса. Скріншот із трансляції з його участю швидко розлетівся мережою, після чого з’явилася хвиля жартів і мемів. У коментарях фанати Реала не втрималися від іронії: один із користувачів написав, що Рамос нібито втік із Мексики, аби встигнути зіграти проти Барселони. Інший підхопив тему й пожартував, що Борха Діас схожий на Рамоса навіть більше, ніж сам Серхіо нині.

Sergio Ramos se ha pirado de México y hoy ha jugado con el Guadalajara ante el Barça. pic.twitter.com/mMNhyfOUTl — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) December 16, 2025

SE PARECE MÁS A SERGIO RAMOS QUE EL PROPIO RAMOS 💀

Sergio Ramos se ha pirado de México y hoy ha jugado con el Guadalajara en Copa del Rey ante el Barcelona.

SU NOMBRE ES BORJA DÍAZ Y ES IDÉNTICO A SERGIO RAMOS🤯

BRUTAL ! pic.twitter.com/2rmZCMJJCN — Francisco RMCF (@Francis23573062) December 17, 2025

Втім, на перебіг зустрічі цей інформаційний сплеск, звісно, не вплинув. Попри кумедні паралелі та увагу до персонажа матчу, Гвадалахара не змогла зупинити каталонців. Барселона спокійно довела гру до перемоги 2:0 і пройшла до наступного раунду турніру.