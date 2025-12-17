Барселона з боями пролізла по сітці Кубка Іспанії
Каталонці обіграли клуб третього дивізіону
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Барселона розпочала шлях в Кубку Іспанії з поєдинку проти скромної Гвадалахари з третього за силою дивізіону. Приїзд чемпіона Іспанії до селища в передмісті Мадрида спричинив досить великий ажіотаж, а початок зустрічі відклали на 30 хвилин.
До честі Гвадалахари, вона більшість ігрового часу зберігала власні ворота в недоторканності. Точні удари Крістенсена та Рашфорда в заключний відрізок гри забезпечили команді Ганса-Дітера Фліка вихід до 1/8 фіналу Кубка Короля.
Кубок Іспанії. 1/16 фыналу
Гвадалахара - Барселона 0:2
Голи: Крістенсен, 76, Рашфорд, 90