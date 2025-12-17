Барселона розпочала шлях в Кубку Іспанії з поєдинку проти скромної Гвадалахари з третього за силою дивізіону. Приїзд чемпіона Іспанії до селища в передмісті Мадрида спричинив досить великий ажіотаж, а початок зустрічі відклали на 30 хвилин.

До честі Гвадалахари, вона більшість ігрового часу зберігала власні ворота в недоторканності. Точні удари Крістенсена та Рашфорда в заключний відрізок гри забезпечили команді Ганса-Дітера Фліка вихід до 1/8 фіналу Кубка Короля.

Кубок Іспанії. 1/16 фыналу

Гвадалахара - Барселона 0:2

Голи: Крістенсен, 76, Рашфорд, 90