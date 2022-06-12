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Яремчук: «Це не робота Маліновського – забивати голи. Але вітаю його»

Нападник зізнався, що команда очікувала на складний матч проти Вірменії
Футбол Збірна України
12:47
Яремчук: «Це не робота Маліновського – забивати голи. Але вітаю його»

Нападник збірної України Роман Яремчук зізнався, що команді Олександра Петракова було непросто в матчі проти Вірменії (3:0), але вони були до цього готові. Його слова приводить прес-служба УАФ:

«Очікували на те, що суперники будуть глибоко оборонятись, що буде дуже мало вільних зон. Були до цього готові. Зрештою, у другому таймі знайшли свої моменти й забили м’ячі.

Розуміли, що потрібно забити швидкий гол у другому таймі, після чого б гра відкрилась. У підсумку — 3:0, тому всі щасливі.

Довгоочікуваний гол Маліновського? Я думаю, що це не його робота — забивати голи. Він має асистувати та диктувати гру в центрі поля. Гадаю, що він провів хороший матч, один із лідерів збірної. Вітаю його з забитим м’ячем.

У вівторок чекаємо на складний матч. Ірландці дуже міцні. Багато хто з них виступає в Чемпіоншипі.

Щодо третього голу у виконанні Миколенка, то він рогатий трошки, не знав як його відсвяткувати. Бачив, що від його ноги залетіло в ворота, тому так, можу привітати його з голом.

Проти таких команд, як Вірменія, потрібно просто терпіння. Ми знали, що буде складно, тому здобули той результат, до якого прагнули».

Тренер збірної Вірменії вважає, що його команда пропустила три несправедливі м’ячі.

Наступну гру Україна проведе 14 червня проти Ірландії. Початок гри о 21:45.

Сергій Лук'яненко
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Роман Яремчук Руслан Малиновський Віталій Міколенко

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