Яремчук: «Це не робота Маліновського – забивати голи. Але вітаю його»

Нападник збірної України Роман Яремчук зізнався, що команді Олександра Петракова було непросто в матчі проти Вірменії (3:0), але вони були до цього готові. Його слова приводить прес-служба УАФ:

Розуміли, що потрібно забити швидкий гол у другому таймі, після чого б гра відкрилась. У підсумку — 3:0, тому всі щасливі.

Довгоочікуваний гол Маліновського? Я думаю, що це не його робота — забивати голи. Він має асистувати та диктувати гру в центрі поля. Гадаю, що він провів хороший матч, один із лідерів збірної. Вітаю його з забитим м’ячем.

У вівторок чекаємо на складний матч. Ірландці дуже міцні. Багато хто з них виступає в Чемпіоншипі.

Щодо третього голу у виконанні Миколенка, то він рогатий трошки, не знав як його відсвяткувати. Бачив, що від його ноги залетіло в ворота, тому так, можу привітати його з голом.

Проти таких команд, як Вірменія, потрібно просто терпіння. Ми знали, що буде складно, тому здобули той результат, до якого прагнули».