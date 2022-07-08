«Севілья» робила «Динамо» пропозицію по Циганкову – кияни відмовилися

У гравця залишився рік контракту з клубом

Іспанська «Севілья» робила «Динамо» пропозицію з приводу трансферу Віктора Циганкова. Цю інформацію підтвердив Ігор Циганик.

Кияни відхилили цю пропозицію, оскільки вважають, що їхній гравець коштує дорожче. Проте запропонована сума не називається. Transfermarkt оцінює його вартість в 25 мільйонів євро.

В цьому контексті варто відзначити, що у Циганкова залишився рік контракту з «Динамо».

Нагадаємо, «Баварія» хоче переманити гравця «Динамо».