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«Севілья» робила «Динамо» пропозицію по Циганкову – кияни відмовилися

У гравця залишився рік контракту з клубом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:39
«Севілья» робила «Динамо» пропозицію по Циганкову – кияни відмовилися

Іспанська «Севілья» робила «Динамо» пропозицію з приводу трансферу Віктора Циганкова. Цю інформацію підтвердив Ігор Циганик.

Кияни відхилили цю пропозицію, оскільки вважають, що їхній гравець коштує дорожче. Проте запропонована сума не називається. Transfermarkt оцінює його вартість в 25 мільйонів євро.

В цьому контексті варто відзначити, що у Циганкова залишився рік контракту з «Динамо».

Нагадаємо, «Баварія» хоче переманити гравця «Динамо».

Сергій Лук'яненко
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Теги

Динамо Київ Віктор Циганков

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