«Зоря» в складі 27 гравців прибула до Польщі
Шахаб скористався правилом FIFA й не повернувся до «Зарі». Кілька днів тому в клубі анонсували його прибуття
Дивна ситуація в таборі луганчан
02 липня 22:59
Шахаб Захеді / Фото - ФК Зоря
«Академія Пушкаша» продовжила оренду нападника Шахаба Захеді. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Тепер іранець виступатиме в Угорщині до кінця червня 2023 року. Контракт же з «Зорею» розрахований до 31 грудня 2024 року.
Шахаб скористався спеціальним правилом FIFA у зв'язку з війною в Україні. Згідно з ним, усі легіонери можуть на рік призупиняти контракти з українськими клубами і виступати за закордонні команди.
Примітно, що 30 червня генеральний директор «Зорі» Станіслав Оганов анонсував повернення Шахаба до команди.
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