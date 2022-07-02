Шахаб скористався правилом FIFA й не повернувся до «Зарі». Кілька днів тому в клубі анонсували його прибуття

Дивна ситуація в таборі луганчан

Шахаб Захеді / Фото - ФК Зоря

«Академія Пушкаша» продовжила оренду нападника Шахаба Захеді. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Тепер іранець виступатиме в Угорщині до кінця червня 2023 року. Контракт же з «Зорею» розрахований до 31 грудня 2024 року.

Шахаб скористався спеціальним правилом FIFA у зв'язку з війною в Україні. Згідно з ним, усі легіонери можуть на рік призупиняти контракти з українськими клубами і виступати за закордонні команди.

Примітно, що 30 червня генеральний директор «Зорі» Станіслав Оганов анонсував повернення Шахаба до команди.