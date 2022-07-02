Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
01:10
Стронгмен. Чемпіонат України. 110кг

Шахаб скористався правилом FIFA й не повернувся до «Зарі». Кілька днів тому в клубі анонсували його прибуття

Дивна ситуація в таборі луганчан
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 липня 22:59
Шахаб скористався правилом FIFA й не повернувся до «Зарі». Кілька днів тому в клубі анонсували його прибуття
Шахаб Захеді / Фото - ФК Зоря

«Академія Пушкаша» продовжила оренду нападника Шахаба Захеді. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Тепер іранець виступатиме в Угорщині до кінця червня 2023 року. Контракт же з «Зорею» розрахований до 31 грудня 2024 року.

Шахаб скористався спеціальним правилом FIFA у зв'язку з війною в Україні. Згідно з ним, усі легіонери можуть на рік призупиняти контракти з українськими клубами і виступати за закордонні команди.

Примітно, що 30 червня генеральний директор «Зорі» Станіслав Оганов анонсував повернення Шахаба до команди

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Шахаб Захеді Зоря Академія Пушкаша

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Екс-лідер «Маріуполя» перебрався до «Зарі»
Екс-лідер «Маріуполя» перебрався до «Зарі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 липня 23:23
Новий тренер «Зорі»: «Для початку сезону є все, щоб домагатися успіху»
Новий тренер «Зорі»: «Для початку сезону є все, щоб домагатися успіху»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 липня 11:55
«Зорі» представлений новий тренер і його штаб. У ньому є екс-гравці команди
«Зорі» представлений новий тренер і його штаб. У ньому є екс-гравці команди
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 липня 07:55
Гендиректор «Кривбаса»: «З Вернидубом у нас великі завдання»
Гендиректор «Кривбаса»: «З Вернидубом у нас великі завдання»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 червня 20:33
«Зоря» в складі 27 гравців прибула до Польщі
«Зоря» в складі 27 гравців прибула до Польщі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 червня 19:37
Гендиректор «Зорі»: «Найближчим часом до команди приєднаються Шахаб. На перегляді Марлос »
Гендиректор «Зорі»: «Найближчим часом до команди приєднаються Шахаб. На перегляді Марлос »
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 червня 09:45

Новини: Футбол

«Львів» залишився без капітана команди
«Львів» залишився без капітана команди
Українська Прем'єр-ліга
00:48
«Олександрія» підписала захисника і форварда «Волині»
«Олександрія» підписала захисника і форварда «Волині»
Українська Прем'єр-ліга
00:20
«Барселона» змінила назву легендарного «Камп Ноу»
«Барселона» змінила назву легендарного «Камп Ноу»
Прімера
02 липня 23:50
Екс-лідер «Маріуполя» перебрався до «Зарі»
Екс-лідер «Маріуполя» перебрався до «Зарі»
Українська Прем'єр-ліга
02 липня 23:23
Шахаб скористався правилом FIFA й не повернувся до «Зарі». Кілька днів тому в клубі анонсували його прибуття
Шахаб скористався правилом FIFA й не повернувся до «Зарі». Кілька днів тому в клубі анонсували його прибуття
Українська Прем'єр-ліга
02 липня 22:59
ПСЖ призначить нового тренера після виходу з відпустки. Названо ім'я
ПСЖ призначить нового тренера після виходу з відпустки. Названо ім'я
Ліга 1
02 липня 22:37
Нічию і поразку зі швейцарськими командами «Динамо» розбавило перемогою
Нічию і поразку зі швейцарськими командами «Динамо» розбавило перемогою
Українська Прем'єр-ліга
02 липня 22:10
«Дніпро-1» знову орендував захисника «Динамо»
«Дніпро-1» знову орендував захисника «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
02 липня 21:50
Бразильський клуб продовжив оренду захисника «Шахтаря»
Бразильський клуб продовжив оренду захисника «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
02 липня 21:19
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Всі новини