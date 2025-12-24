Сергій Разумовський

Корінтіанс планує провести переговори з Шахтарем щодо можливого повноцінного трансферу півзахисника Майкона. Про це повідомляє ESPN.

Раніше бразилець виступав за Корінтіанс на правах оренди, однак Шахтар уже дав зрозуміти, що продовжувати орендну угоду не планує. Тому сторони перейшли до обговорення іншого варіанту – переходу на постійній основі.

Зустріч представників клубів була запланована на 23 грудня. Заявлялося, що під час перемовин обговорювалися насамперед фінансові умови угоди. Також зазначається, що в пакет домовленостей можуть включити економічні права на одного з молодих футболістів Корінтіанса.

Контракт Майкона з Шахтарем чинний до грудня 2027 року, а сам клуб, за інформацією джерела, оцінює гравця в 2 млн євро. У сезоні 2025 року 28-річний бразильський хавбек провів 35 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав результативну передачу.

Раніше спортивний директор Шахтаря Даріо Срна заявив, що Майкон не потрібен клубу.