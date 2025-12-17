Спортивний директор донецького Шахтаря Даріо Срна прокоментував ситуацію з бразильським півзахисником Майконом, який зараз виступає в оренді за Корінтіанс на батьківщині.

За словами Срни, питання про дострокове повернення футболіста до Шахтаря поки не розглядається. Функціонер додав, що Майкон продовжить виступи у Бразилії, і найближчим часом змін у його статусі не планується.

«Поки не розглядаємо варіант його повернення», – лаконічно відповів Срна на запитання щодо можливого камбеку гравця для Профутбол Digital.

Цього сезону хавбек провів 41 матч, забив три голи і зробив одну результативну передачу.

