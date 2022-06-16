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«Шахтар» і «Бенфіка» остаточно владнали всі деталі по трансферу Нереса

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:42
«Шахтар» і «Бенфіка» остаточно владнали всі деталі по трансферу Нереса

Вінгер «Шахтаря» Давид Нерес найближчим часом перейде в «Бенфіку», повідомляє Ніколо Скіра в своєму Twitter.

За його інформацією, сторони зійшлися на сумі в 14 мільйонів євро. «Шахтар» отримає від цих грошей лише 2 мільйона євро, а решта суми підуть на покриття боргу за трансфер Педріньо з «Бенфіки» в «Шахтар» минулого літа.

Нерес так і не встиг дебютувати за «Шахтар» в офіційних матчах через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Раніше стало відомо, що «Бенфіка» не має наміру купувати нового форварда після трансферу Дарвіна Нуньєса в «Ліверпуль».

Петро Приходько
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Теги

Давид Нерес Шахтар Донецьк Бенфіка

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