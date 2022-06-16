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Шанс для Яремчука. «Бенфіка» не має наміру купувати нового форварда
Після продажу Нуньєса «орли» мають намір використовувати тих нападників, які вже є
18:03
«Бенфіка» не має наміру купувати форварда влітку на заміну Дарвіна Нуньєса. Про це повідомляє Jornal de Noticias.
За інформацією джерела, «орли» планують використовувати тих форвардів, що залишилися в команді. Серед них - Роман Яремчук, Який перейшов в португальська клуб минулого літа.
У минулому сезоні Яремчук в 23 матчах забив 6 м'ячів.
Нагадаємо, форвард «Бенфіки» Дарвін Нуньєс був проданий в «Ліверпуль» за величезні гроші.
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