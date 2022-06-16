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Шанс для Яремчука. «Бенфіка» не має наміру купувати нового форварда

Після продажу Нуньєса «орли» мають намір використовувати тих нападників, які вже є
Футбол Українські легіонери
18:03
Шанс для Яремчука. «Бенфіка» не має наміру купувати нового форварда

«Бенфіка» не має наміру купувати форварда влітку на заміну Дарвіна Нуньєса. Про це повідомляє Jornal de Noticias.

За інформацією джерела, «орли» планують використовувати тих форвардів, що залишилися в команді. Серед них - Роман Яремчук, Який перейшов в португальська клуб минулого літа.

У минулому сезоні Яремчук в 23 матчах забив 6 м'ячів.

Нагадаємо, форвард «Бенфіки» Дарвін Нуньєс був проданий в «Ліверпуль» за величезні гроші.

Петро Приходько
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Роман Яремчук Бенфіка

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