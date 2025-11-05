6 листопада 2025 року донецький Шахтар і київське Динамо зіграють поєдинки 3-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/2026. Обидва матчі відбудуться в Польщі.

Шахтар зустрінеться з ісландським Брейдабліком у Кракові. Початок – о 19:45 за київським часом. Після двох турів гірники мають 3 очки, здобувши перемогу над Абердіном (3:2) і поступившись Легії (1:2). Брейдаблік із 1 очком посідає 30-те місце у таблиці після поразки від Лозанни (0:3) та нічиєї з КуПСом (0:0). Поєдинок обслуговуватиме румунська бригада арбітрів на чолі з Андреєм Флоріном Ківулете.

Динамо проведе матч проти боснійського Зрінські у Любліні. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Після двох турів кияни не мають очок, програвши Крістал Пеласу (0:2) та Самсунспору (0:3), і наразі посідають 34-ту сходинку в турнірній таблиці. Зрінські набрали 3 очки після перемоги над Лінкольн Ред Імпс (5:0) та поразки від Майнца (0:1). На матчі працюватиме суддівська бригада з Нідерландів під керівництвом Марка Нагтегаала.

Прямі трансляції обох поєдинків в Україні покаже платформа MEGOGO.