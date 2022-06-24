«Шахтар» може отримати Йовічевича безкоштовно згідно з правилом FIFA

«Гірники» майже домовилися з новим головним тренером

«Шахтар» вже кілька разів контактував з головним тренером «Дніпра - 1» Ігорем Йовічевічом, Повідомляє «Татотаке».

За інформацією джерела, донецький клуб може отримати тренера безкоштовно з - за нового правила FIFA, згідно з яким з 1 - го липня контракти всіх легіонерів в українських клубах припиняються рівно на рік.

Таким чином, Йовічевіч може підписати з «Шахтарем» контракт на 1 рік, а потім договорюватися про довгострокову співпрацю.

Раніше інше джерело повідомляв, що Йовічевіч на 99% стане новим тренером «Шахтаря».