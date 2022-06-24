Йовічевіч на 99% очолить «Шахтар» – джерело

Де Дербі незабаром покине команду

Головний тренер «Дніпра - 1» Ігор Йовічевіч стане новим наставником «Шахтаря», повідомляє журналіст Роман Бебех в Телеграм - каналі «Бомбардір».

За його інформацією, сторони вже домовилися про перехід Йовічевича в «Шахтар».

Зараз «гірники» активно продають своїх легіонерів, а нинішній наставник «Шахтаря» Роберто де Дзербі навряд чи захоче працювати з тим складом, який буде у команди.

Йовічевіч працює з «Дніпром - 1» з 2020 - го року, в минулому сезоні команда зайняла 3 - е місце в турнірній таблиці УПЛ.