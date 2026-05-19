Шахтар нагородив Траоре довгостроковим контрактом
Буркінієць залишився в клубі
близько 1 години тому
Лассіна Траоре / Фото - ФК Шахтар
Шахтар оголосив про продовження контракту з форвардом Лассіною Траоре, повідомляє офіційний сайт клубу.
Угода між клубом і гравцем діятиме до 30 червня 2031 року.
Буркінієць став футболістом Шахтаря у червні 2021 року. За 5 сезонів форвард провів за «гірників» 115 офіційних матчів (31 гол, 23 асисти).
Цього сезону на рахунку Траоре 19 ігор, 7 забитих мʼячів та 6 гольових передач.
Разом із клубом Траоре тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026), двічі здобував Кубок України (2024, 2025) та завоював Суперкубок України (2021).
