Сергій Разумовський

Після завершення 29-го туру української Прем’єр-ліги в боротьбі за друге місце склалася вкрай інтригуюча ситуація. Перед заключним туром одразу кілька команд зберігають шанси на срібні медалі, і серед них залишається Динамо, яке вже всі «поховали», хоча ще донедавна такий сценарій здавався майже неможливим.

Кияни все ще можуть фінішувати другими в турнірній таблиці УПЛ. Для цього має скластися конкретна комбінація результатів у матчах 30-го туру. Динамо необхідно обов’язково перемагати Кудрівку, ЛНЗ має програти Оболоні, а Полісся повинне зіграти внічию з Рухом. Усі ці поєдинки заплановані на неділю, 24 травня, і розпочнуться одночасно о 13:00.

На перший погляд, ситуація для Динамо виглядає безнадійною, адже ЛНЗ наразі має перевагу у три очки та кращі показники в особистих зустрічах із киянами. Однак у випадку зазначених результатів одразу три команди — Динамо, ЛНЗ і Полісся — наберуть по 57 очок. Саме тоді в дію вступить регламент УПЛ, згідно з яким при рівності очок між трьома командами формується окрема мінітаблиця за результатами матчів між цими учасниками.

У такій мінітаблиці враховуються всі очні поєдинки між Динамо, ЛНЗ і Поліссям. Спершу визначається кількість набраних очок у цих матчах, а далі, за потреби, береться до уваги різниця забитих і пропущених м’ячів.

Результати очних матчів між претендентами виглядають так:

Полісся – ЛНЗ 0:2

0:2 Динамо – Полісся 4:1

– Полісся 4:1 Динамо – ЛНЗ 0:1

0:1 ЛНЗ – Полісся 1:3

1:3 Полісся – Динамо 1:2

1:2 ЛНЗ – Динамо 0:0

За підсумками цих зустрічей мінітаблиця має такий вигляд:

Динамо – 7 очок (6:3 – різниця м’ячів) ЛНЗ – 7 очок (4:3) Полісся – 3 очки (5:8)

Саме завдяки кращій різниці м’ячів у матчах між трьома командами Динамо в такому випадку випередить ЛНЗ і Полісся та підніметься на друге місце. Тобто нічия Полісся у грі з Рухом є для киян ключовою умовою, адже вона створює тристоронню рівність за очками, де Динамо має перевагу за додатковими показниками.

Водночас є важливий нюанс. Якщо Полісся не зіграє внічию, а програє Руху, і при цьому ЛНЗ також поступиться Оболоні, то Динамо навіть у разі перемоги над Кудрівкою не стане другим. У такому сценарії кияни зрівняються за очками лише з ЛНЗ, а тоді вже рахуватимуться особисті зустрічі саме між цими двома командами. За цим показником перевага буде на боці черкаського клубу, адже ЛНЗ переміг Динамо в одному матчі та зіграв унічию в іншому.

Нагадаємо, вінгер Динамо Андрій Ярмоленко забив у матчі з Полтавою (2:0) і наздогнав Сергія Реброва в історичному рейтингу бомбардирів УПЛ (по 123). Лідером залишається Максим Шацьких (124).