Бразильський вінгер Аль-Настра Веслі увійшов до сфери інтересів Шахтаря, повідомляє TransferFeed.

Влітку 2024 року саудити витратили 18 мільйонів євро на придбання футболіста, який не отримує достатньо ігрового часу в Аль-Насрі.

Лідер Про-ліги готовий розглянути варіант з орендою. Шахтарю доведеться конкурувати за гравця з іншими європейськими клубами.

Зацікавленість до Веслі проявляють Спортінг, ПАОК та Самсунспор.

В цьому сезоні 20-річний гравець зіграв лише 3 матчі в футболці Аль-Настра: 1 гол + асист на Кріштіану Роналду в одному з матчів Про-ліги.

Вихованець Корінтіанс оцінюється Transfermarkt в 5 мільйонів євро.

