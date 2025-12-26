Донецький Шахтар офіційно повідомив про відкриття своєї першої футбольної академії на території Італії. Новий освітньо-спортивний проєкт клубу буде розташований у місті Скафате, а урочисте відкриття заплановане на 4 січня 2026 року.

В академії зможуть тренуватися діти віком від 3 до 13 років. Локація обладнана сучасним футбольним полем та комфортною інфраструктурою, що дозволяє проводити заняття в безпечних і зручних умовах відповідно до стандартів клубу.

Відкриття академії в Італії є частиною стратегії Шахтаря з міжнародного розвитку та популяризації клубної філософії за межами України.

Нагадаємо, що після 16 турів Української Премʼєр-ліги сезону 2025/26 донецький Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 35 очок, а в Лізі конференцій команда Турана пробилася до стадії 1/8 фіналу.

