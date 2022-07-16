«Шахтар» найближчим часом оформить повернення Ракицького

Він провів більше 100 матчів за «зеніт»

Центральний захисник Ярослав Ракицький найближчим часом повернеться в «Шахтар». Про це заявляє «ТаТоТаке».

За їхньою інформацією, «гірники» вже готуються офіційно оголосити про підписання контракту з гравцем, який покинув клуб в 2019 році.

З тих пір Ракицький грав за «зеніт», однак покинув російську команду після початку повномасштабної війни.

Деталі контракту «Шахтаря» з 32-річним захисником наразі невідомі.

Нагадаємо, донеччани хочуть підписати легіонера «Дніпра-1».