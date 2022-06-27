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Світовий бокс. Тижневик

«Шахтар» не отримає грошей за Тете

Бразилець вирішив призупинити свій контракт з «гірниками»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:28
«Шахтар» не отримає грошей за Тете

Вінгер «Шахтаря» Тетеперейде в «Ліон» на постійній основі, повідомляє UOL Esporte.

За інформацією джерела, бразилець скористався правилом FIFA і призупинив свій контракт з «Шахтарем» на 1 рік. Тете вирішив залишитися в «Ліоні» до літа 2023 - го року і «гірники» не отримають грошей за гравця.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» запитує за Тете 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, Тете хотіли купити клуби з Англії та Португалії.

Петро Приходько
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