«Рух» хоче більше 10 мільйонів євро від «Шахтаря» за двох своїх гравців
Йовічевіч і його тренерський штаб покинули «Дніпро-1», – джерело
Ймовірно, незабаром хорват може очолити «Шахтар»
Ігор Йовічевіч / Фото: СК Дніпро-1
За інформацією Телеграм-каналу ТаТоТаке, Ігор Йовічевіч разом зі своїм тренерським штабом йде з СК «Дніпро-1».
Відомо, що разом з Йовічевичем клуб покинуть його помічники Юрій Беньо та Андрій Ханас.
Нагадаємо, за інформацією кількох джерел, Йовічевіч стане головним тренером «Шахтаря»
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