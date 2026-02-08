Шахтар очолив рейтинг команд УПЛ за важливим показником, Динамо – навіть не в п'ятірці кращих
Туран точно навчив «гірників» пресингувати
близько 2 годин тому
Фото: ФК Шахтар
Шахтар став найкращою командою першої частини сезону УПЛ за інтенсивністю пресингу, про що свідчить показник PPDA, повідомляє УПЛ ТБ. У донецького клубу він становить 7,75 — тобто в середньому суперники встигають зробити лише близько восьми передач, перш ніж втратити м’яч під тиском гірників. Чим нижчий PPDA, тим агресивніший і системніший пресинг демонструє команда.
Друге місце в цьому рейтингу посів Рух із показником 9,06, третім став клуб Полтава — 9,91. Також до п’ятірки увійшли Зоря (9,95) та Кривбас (10,11). Динамо при цьому не потрапило до топ-5 команд ліги за даним статистичним параметром.
Топ-5 УПЛ за PPDA
- Шахтар — 7,75
- Рух — 9,06
- Полтава — 9,91
- Зоря — 9,95
- Кривбас — 10,11