Сергій Разумовський

Шахтар став найкращою командою першої частини сезону УПЛ за інтенсивністю пресингу, про що свідчить показник PPDA, повідомляє УПЛ ТБ. У донецького клубу він становить 7,75 — тобто в середньому суперники встигають зробити лише близько восьми передач, перш ніж втратити м’яч під тиском гірників. Чим нижчий PPDA, тим агресивніший і системніший пресинг демонструє команда.

Друге місце в цьому рейтингу посів Рух із показником 9,06, третім став клуб Полтава — 9,91. Також до п’ятірки увійшли Зоря (9,95) та Кривбас (10,11). Динамо при цьому не потрапило до топ-5 команд ліги за даним статистичним параметром.

Топ-5 УПЛ за PPDA

Шахтар — 7,75 Рух — 9,06 Полтава — 9,91 Зоря — 9,95 Кривбас — 10,11

Раніше Шахтар продовжив контракт з бразильським захисником.